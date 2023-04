Põhja-Korea tulistas välja järjekordse raketi. Jaapanis kehtis ajutiselt evakuatsioonikorraldus

Täna hommikul tuli Jaapani elanikele teade, et äsja Põhja-Korea välja lastud rakett võib langeda Hokkaido põhjapoolsele saarele või selle lähedusse. Pärast hoiatust tunnistas Jaapani valitsus, et nende raketihoiatussüsteemis oli tõrge.

Kesk- või pikamaarakett tulistati välja täna kell 7.23 hommikul Pjongjangi lähedalt, teatas Lõuna-Korea staabiülem hommikul. Vahetult pärast seda teatas teatas valitsuse hallatav hädaolukorra ringhäälingusüsteem J-Alert miljonitele Hokkaido elanikele, et nad peaksid viivitamatult varjuma hoonetesse või maa alla.

Teatati, et rakett peaks maanduma kohaliku aja järgi kell kaheksa hommikul. „Evakueerige kohe. Evakueerige viivitamatult,“ öeldi valitsuse hoiatuses.

Süsteem andis evakuatsioonihoiatuse veidi enne kella kaheksat hommikul kohaliku aja järgi, kuid tühistas selle varsti pärast seda, öeldes, et oli ekslikult ennustanud, et rakett langeb saare lähedale.

Jaapani rannavalve teatas, et mürsk langes merre Põhja-Koreast ida pool. Kaitseminister Yasukazu Hamada ütles ajakirjanikele, et rakett ei langenud Jaapani territooriumile ega majandusvööndisse. Hokkaido kohaliku omavalitsuse ametnikud ütlesid hiljem, et raketi langemine saarele ei oleks olnud võimalik.

Viimane kord anti Hokkaido elanikele käsk varjuda pärast 2017. aasta raketilaskmist.

Jaapan andis samasuguse evakuatsioonikorralduse eelmise aasta oktoobris, kui Põhja-Korea keskmaarakett lendas Jaapani kohal, mis näitas, et see võib jõuda USA Vaikse ookeani piirkonna Guamile. Jaapani ametivõimud hoiatasid oma kirdeosas asuvaid elanikke, et nad otsiksid varjupaika, ja peatasid rongid, kuigi enne relva maandumist Vaikses ookeanis ei teatatud kahjustustest.

Rahvusringhääling NHK ütles, et rongiliiklus oli täna hommikul saarel lühiajaliselt peatatud, kuid jätkus kohe pärast hoiatuse tühistamist.

Raketilaskmine toimus vaid mõni päev pärast seda, kui Põhja-Korea juht Kim Jong-un kutsus üles tugevdama riigi sõjakaitset praktilisemal viisil, et võidelda USA agressiooni vastu.