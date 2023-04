Peaministrikandidaat Kaja Kallas esitleb uut valitsust president Karisele järgmisel esmaspäeval

„Praeguse teadmise kohaselt esitleb Kaja Kallas uut valitsust riigipeale esmaspäeval,“ ütles vabariigi presidendi kantselei kommunikatsiooniosakonna juhataja Mariann Sudakov. Ta lisas, et põhiseaduse järgi on riigikogult volituse saanud peaministrikandidaadil aega seitse päeva valitsuse koosseisu esitamiseks presidendile.

Esitlemine toimub uuel nädalal, sest riigipea sõidab neljapäeva varahommikul visiidile Hollandisse ja naaseb Eestisse laupäeval. „Visiidi kavas on kohtumised Madalmaade kuninga, parlamendi senati spiikri ja esindajatekoja asespiikri ning peaministriga,“ sõnas Sudakov.

„Olid huvitavad kohtumised ja sissevaated nende tulevastesse tegemistesse. Mis mulle eriti meeldis, oli see, kui nad vastasid mõne küsimuse peale „Ma ei tea veel.“ või „Mul ei ole veel vastust.“ Keegi ei tea kunagi kohe kõike, peaasi, kui on soov need vastused leida,“ ütles president Karis, lisades: „Kolmest erinevast erakonnast, aga kõik valmis koostööks. Pole paha algus.“