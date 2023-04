VIDEOD | Kallas ja Põlluaas on nõus, et riigikogus on ebaviisakusega üle käte mindud, kuid süüdistavad siiski vastaspoolt

Miks ei suuda riigikogu liikmed üksteisega lugupidavalt rääkida? Nii EKRE aseesimees Henn Põlluaas kui ka peaminister Kaja Kallas ütlesid, et süüdi on ikka vastaspool.

„Eks igaüks peab peeglisse vaatama,“ ütles Põlluaas. Tema sõnul on süüdi Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid, kes EKREIKE valitsuse ajal riigikogusse obstruktsioonide kultuuri tõid. Mida siis tegema peaks, et riigikogu saadikud suudaks saalis üksteisega viisakaks jääda? Põlluaas sõnas, et asi peab olema kahepoolne, kuid tõdes samas, et päris lõpuni korrektseks seda ei saagi. „Võime vähemalt loota, et see läheb paremaks,“ ütles Põlluaas.