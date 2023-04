Eesti ettevõtluskoolis Mainor saad muuta oma elu

EEK Mainor on asutatud aastal 1992 ja see on oma 30 tegutsemisaasta jooksul kasvanud Eesti suurimaks akrediteeritud erakõrgkooliks, kus õpib ligikaudu 1500 üliõpilast ja millel on üle 6200 vilistlase. Mainori erialasid ühendavateks märksõnadeks on ettevõtlus ja loomemajandus. Kõrgkoolis on võimalik õppida nii rakenduskõrghariduse kui ka magistriõppe tasemel. Õppekeelteks on eesti ja inglise keel ning ainsa kõrgkoolina Eestis pakub Mainor ka venekeelsetele eestimaalastele võimalust omandada tähtajatult akrediteeritud euroopalikku kõrgharidust oma emakeeles.

Miks valida edasiõppimiseks just EEK Mainor?

EEK Mainor on tõeliselt hea valik, kuna see on Eesti suurim erakõrgkool ja selles saab õppida hulgal erialadel, mis kindlustavad inimese karjäärialase tuleviku. Mainoril on kolm suurt plussi, miks valida edasiõppimiseks just see kool:

1. Praktiline haridus ja homme vajalikud oskused – igal erialal õpetatakse just neid oskusi, mida tööturul tulevastelt spetsialistidelt ja ettevõtjatelt oodatakse.

2. Personaalne õpe ja kasulikud kontaktid – õppegrupi suurus on kuni 30 inimest, mis võimaldab kasuliku võrgustiku kujunemist tudengite, õppejõudude ja ettevõtjate vahel. Erialaaineid õpetavad oma kogemust jagavad praktikud.

3. Paindlik õppekorraldus – koolis saab edukalt õppida töö ja pere kõrvalt. Kaugõppes keskmiselt kord kuus nädalavahetuseti toimuvad optimaalse mahuga õppesessioonid sobivad nii spetsialistidele, juhtidele kui ka ettevõtjatele.

Põnev erialavalik

Paljud EEK Mainori lõpetanud inimesed on edukalt alustanud oma ettevõtlusega, sest just seal said nad oma ettevõtte alustamiseks inspiratsiooni ja teadmisi. Samuti on kooli vilistlased öelnud, et tänu Mainorile on nad oma töös enesekindlad ja arengule orienteeritud.