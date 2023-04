Terroristid soovivad kasutada e-residentsuse hüvesid enda kasuks. Eesti hakkab teatud riikidele ligipääsu piirama

Eesti oli esimene riik maailmas, mis hakkas väljaspool riigipiire elavatele inimestele pakkuma e-​residentsust. See avab ettevõtjatele üle maailma digitaalse juurdepääsu Eesti arenenud e-​teenustele. Teisalt on e-residentsuse võimalused teada ka kurjade kavatsustega inimestele, sh islamiterroristidele, nagu selgub kaitsepolitsei aastaraamatust.

Kaitsepolitseiamet on alates e-residentsuse programmi algusest tuvastanud 26 islamistliku terrorismi või äärmuslusega seotud inimest, kes on taotlenud e-residentsust või suisa olnud e-residendid. Nende hulgas on olnud inimesi, keda saab seostada terroristlike Al-Qaeda, Daeshi, Hizballahi, Talibani ja Moslemi Vennaskonnaga.