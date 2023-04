FSB proovib Venemaal käivaid eestlasi salaja filmides kompromiteerida

Kaitsepolitsei andis teada, et seoses Ukraina sõja eskaleerumisega on FSB tugevat survet avaldanud sõjapõgenikele, kes läbi Venemaa või okupeeritud aladelt Eestisse suunduvad. Kokku on Eestis kaitset palunud umbes 45 000 sõjapõgenikku, kellega peetud vestlustest on selgelt joonistunud välja FSB jõuline tegevus ukrainlaste vastu Venemaa territooriumil ja okupeeritud aladel.

Sinisalu selgitas Delfile, et kui algselt viidi koos PPA-ga läbi füüsiliselt inimeste küsitlemisi, siis hiljem sellest loobuti. „Oleme keskendunud info korjamisele nii nagu teeme muude gruppide puhul - lähtume analüüsipõhisest lähenemisest. Üldiselt on Ukraina kogukond ka ise huvitatud sellest, et putinistid ja kremlimeelsed inimesed ei tekitaks neile probleeme ja see infovahetus on kahepoolne, seega pigem tegutseme ohupõhiselt ja ei korja infot igalt põgenikult,“ selgitas Sinisalu.