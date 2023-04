Kauaoodatud hetk: Nõmmelt leitud naise surnukeha tuvastati tänu tütrele

„Meil on siiralt hea meel, et pea kaks aastat kestnud töö tulemusel saame lõpuks anda Maie lähedastele südamerahu. Oluline roll selles kõiges on ka FBI ekspertidel, kes meie ideega kaasa tulid ja abikäe ulatasid,“ lisas Tambre. Ka naise lähedased tänavad politseid ja FBI-d suurepärase töö eest - viimaks on neilgi võimalus lähedane rahus ja väärikalt mulda sängitada.

Esmapilgul rõõmsast uudisest hoolimata närib uurijate hinge see, et tänini on teadmata, mis juhtus Maiega tol saatuslikul 1991. aasta novembrikuu päeval. „Kuritegu on tänaseks aegunud ja oleme sunnitud kriminaalmenetluse isiku tuvastamisega lõpetama. Kuid meile tundub ebaõiglane, et seadus ei anna voli uurimise aktiivsete tegevustega edasi minna, et teada saada, mis ikkagi Maiega juhtus,“ tõdes kriminaalbüroo juht, kuid lisas, et sellegi poolest ootab politsei jätkuvalt vihjeid või infot Maie elukäigu kohta. „Kui keegi siiski veel teab või mäletab midagi, mis aitaks sellesse müsteeriumisse valgust heita, siis alati on võimalus meile vihjeid saata või tulla rääkima ja oma südametunnistust kergendada,“ lisas Tambre lootuses, et ehk selgub ühel päeval ka tõde ja võidutseb õiglus.