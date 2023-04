Mis asi on „Pay n Play“ kasiino?

Kasiinol läheb tarvis su ID kaardi koopiat ning siis pead saatma näha oma arved, kus on sama aadress, mille sisestad konto registreerimisel. Küll tuleb sul tõestada oma isikut läbi mobiili-ID, Smart-ID või ID-kaardi. See on ka loomulik, kuna internetis tegutsevad teenusepakkujad peavad tagama oma kasutajate turvalisuse.

Pay n Play kasiinode nõrgad kohad

Nagu igal heal asjal, on ka Pay n Play kasiinodel oma nõrgad kohad ning arenguruumi. Näiteks ei saa kahjuks Pay n Play kasiinodes teha makseid e-rahakottidega ega ka krüptovaluutas. See teeb aga asja ebamugavaks neile, kes teevad tehinguid krüptorahaga või soovivad krüptoraha meelelahutusele kulutada. Krüptoraha ja e-rahakottidega maksete tegemise võimaluse puudumine aga piirab Pay n Play kasutajate hulka.

Kas Pay n Play kasiinod on turvalised?