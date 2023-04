Kureeritud elurikkus toob ja loob Tartu haljasaladele rikkalikumalt elu

Praeguse aja üks suurim keskkonnaprobleem on elurikkuse kadu. Linnastumise tagajärjel kaovad ka järjest rohealad, mistõttu elurikkuse säilitamise, toetamise ja tõstmisega oleks vajalik tegeleda just linnas. Elurikkuse edendamiseks pole vaja suuri maa-alasid, vaid piisab väikestest nurgatagustest ja ribadest.

Mis üldse on elurikkus?

Elurikkus on looduslik mitmekesisus ükskõik millises mõõtkavas: aias, linnas, maakeral kokku. Selle all peetakse silmas näiteks liigilist, geneetilist, tunnuselist ja koosluste mitmekesisust. Kõige rohkem räägitakse taimede liigilisest mitmekesisusest. Eesti kõige liigirikkama taimekooslusega on Laelatu puisniit, kus ühel ruutmeetril on leitud 74 liiki taimi. Tavalises niidetavas kodu- või pargimurus on näiteks viis kuni seitse liiki.