Mis juhtub, kui kunstnik läheb metsa, tehasesse, observatooriumisse või Taevaskotta seilavale laevale?

Residentuur ei ole lihtsalt peatuspaik, vaid aktiivne uurimistöö koht, kutse tantsule, aga milline see tants olema saab, sõltub mitmest osapoolest. Residentuuride järel toimuvad 2024. aastal avalikud sündmused, aga ka see ei ole ette teada, millised need tulemid olema saavad – võib-olla võtavad need näituse kuju või on installatsioonid avalikus ruumis või ehk leiab aset hoopis performance’ite seeria. Enne residentuure ei ole isegi teada, kes täpsemalt saavad olema osapooled või kuidas autorlus lõpuks jaguneb – kuid just selline määramatus on oluline osa projekti tuumideest. Valmis näituse rändama saatmise asemel sünnivad konteksti-spetsiifilised projektid, valmislahenduste asemel rätsepatöö.