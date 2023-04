Tartus sünnib üleeuroopaline arvamusfestival, kus saavad kaasa rääkida kõik tulevikust hoolijad

Kogu Euroopat kaasava arvamusfestivali mõtteseeme sündis soovist innustada üleeuroopalist avalikku arutelu ühiskonda puudutavate suurimate väljakutsete üle. Festivali nimeks sai Hybrid European Democracy Festival ja see toimub 2024. aasta mais enam kui 20 linnas üle Euroopa.

Hybrid European Democracy Festival on arvamusfestival, mille arutelualad paiknevad erinevates linnades üle Euroopa. Ühendus erinevate riikide osalejate vahel luuakse uusimate hüperlokaalsete lahenduste abil.

Globaalsed probleemid vajavad riikideülest avalikku arutelu

Igal aastal on inimestel üle Eesti võimalik Paidesse kokku tulla, et pidada Arvamusfestivalil arutelu meie riigi ja kogukondade põletavamate küsimuste üle. Arvamusfestival on pakkunud mõnusat kohtumispaika neile, kes soovivad kuulda ja jagada inspireerivaid mõtteid ning laadida ennast uute ideedega.