Intervjuu | Valdkondadeülesel kirjandusfestivalil uuritakse utoopiate ja düstoopiate tähendust ning valmistutakse tulevikuks

Utoopia saatkond on Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 sündmuse „Prima Vista 2024: Paremad ja halvemad tulevikud“ eelsündmus. Saatkonna tööd korraldavad kunstnikud Jan Teevet ja Oliver Issak.

Oliver Issak ja Jan Teevet, mida kujutab endast Utoopia saatkond?

Oliver Issak: Utoopia saatkond seisab tugevalt diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni 22. artiklil ehk on puutumatu väliste tõmbetuulte poolt. See tähendab, et saatkond on ruum, kus argipäevased mõttemustrid ei kehti ning kus pole kohta kivisse raiutud ja ümberlükkamatuks kuulutatud arusaamadele. Utoopia saatkond on ruum, mis toob nähtavale erinevuste paljususe.

Jan Teevet: See on positiivse ebakindluse, julge mõtte ja taltsutamatu kujutlusvõime kaitseala. Ruum, kus igatsus teistsuguse järele ei tähenda üksnes luulelist õhkamist, vaid ka uudishimulike, nõudlike, ebamugavate ja kriitiliste visioonide jagamist paljunäolise teisega, kes võib ühest või teisest kõlanud igatsusest inspireeruda. Iga muutus algab sellest, et kellelgi tekib küsimus, et keegi kujutab ette teistsugust võimalikkust.

Mis seal toimuma hakkab?

Jan: Alates 8. mai õhtust kuni 13. mai hommikutundideni kõlab Utoopia saatkonnas viis kõnet ja 550 sõnavõttu igatsusest teistsuguse järele. Viis kõnet, mis avavad igal õhtul kell üheksa ukse piirideta kujutluste maailma, peavad Mehis Heinsaar, Maarja Pärtna, Cloud Circuit, Hans Platzgumer ja Clara Amaral. 550 sõnavõttu lausuvad inimesed, kes elavad meiega koos, kõnnivad samadel tänavatel, otsivad teed läbi sama udu ja vaatavad samasse päiksesse.

Oliver: Oluline on veel see, et kõik need igatsused salvestatakse, kõik need igatsused koondatakse ühte tervikusse. Neist 555 igatsusest saabki UTOOPIA anno domini 2023, mis avaldatakse pärast festivali.

Kust te need 550 inimest leiate?