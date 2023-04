„Kõik koju, kel ei meeldi.“ Kapo peadirektor jättis juhise riigivaenulikele Eesti elanikele

„Neile, kellele ei meeldi meie põhiseaduslik kord, meie kultuur ega tavad, jätan edasiseks mõtlemiseks ja juhiseks Hando Runneli luuleread, mis on avaldatud just aastal 1992, mil rahvahääletusel sai vastu võetud põhiseadus, mille järgi me Eestis elame ja mida kaitseme,“ märkis peadirektor Arnold Sinisalu värske aastaraamatu eessõnas.

Kes meie maale tulnud on

ja kellel siin ei meeldi –

me rajad lahkelt lahti on,

las minna, kui ei meeldi.

Kes meie keelt ei kannata,

või meie meel ei meeldi –

mulk lahti on, las lennata

kõik koju, kel ei meeldi.

See maa siin meie kodu on

kas meeldib või ei meeldi

see teistele, ükskõik see on,

sest niikuinii ei meeldi.

Ohud tulevad nii Venemaalt kui islamimaailmast

Oma eessõnas kirjutas Sinisalu, et teabe kogumine ja töötlemine ning julgeolekuteabe edastamine, et teha julgeolekupoliitilisi otsuseid ja tagada põhiseaduslik kord, on julgeolekuasutuste, sh kapo eesmärk ja mõte.

„On vaja aru saada, kas Eesti riigi julgeolekut ja riigikaitset ründavad vaenulike või ebasõbralike võõrriikide eriteenistused ja teised riiklikud asutused või on tegu lihtsalt kodanike aktiivsusega oma ideoloogiliste või ka pragmaatiliste eesmärkide saavutamisel,“ märkis Sinisalu. „Lühidalt öeldes tuleb eristada – kas vaenulik mõjutustegevus või tavaline omakasupüüdlik manipuleerimine.“

Kapo peadirektori sõnul levitatakse rahvusvahelistes sotsiaalvõrgustikes ja meedias laiemalt valet ning püütakse inimesi veenda lõpututes vandenõuteooriates. Seda laadi süüdistused ja etteheited on tihti suunatud ka julgeolekuasutuste vastu. „Vandenõuteooriatega pole mõtet vaielda. Meie teod räägivad valjemini kui sõnad ja tegutseme siis, kui teame fakte. Nii oleme käitunud varem ja käitume ka tulevikus,“ kinnitas ta.

Sinisalu tõdes, et Venemaalt tulenev oht Eesti julgeolekule pole muutunud.