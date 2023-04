GRAAFIK | Reformierakonna toetus on langemas, EKRE ja Keskerakonna toetus tasapisi tõusmas

Liidrikohal paikneva Reformierakonna toetus langes nädalaga 1,5 protsendipunkti võrra. viimase kolme nädalaga on see langenud aga 3 protsendipunkti jagu. Teisel kohal olev EKRE kasvatas nädalaga oma toetust 1 protsendipunkti võrra. Kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus on viimase kahe nädalaga tõusnud 1,6 protsendipunkti jagu.

Metoodikast lähemalt

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest.