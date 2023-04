OTSEBLOGI | Zelenskõi: maailm ei saa ignoreerida seda, kui kergelt need elajad tapavad

„On midagi, mida keegi maailmas ei saa ignoreerida. Kui lihtsalt need elajad tapavad. See video, Ukraina vangi hukkamine. See on video Venemaast sellisena, nagu ta on. Millised inimesed seal on.

Nende jaoks ei ole mingit probleemi. Poeg, vend, mees, kellegi laps. See on video Venemaast, kes tahab sellest teha uut normi. Sellist harjumust hävitada elu.

See ei ole õnnetus. See ei ole üks episood. Nii oli juba varem. Nii oli Butšas. Tuhandeid kordi. Kõik peavad reageerima. Iga liider.

Ärge oodake, et see unustatakse. Et aeg möödub. Me ei kavatse midagi unustada. Samuti ei kavatse me mõrtsukatele andestada. Tuleb õiguslik vastutus kõige eest. Vaja on terrori lüüasaamist.

Keegi ei mõista, kui liidrid ei reageeri. Tegusid on vaja kohe.

Ja meie Ukrainas peame keskenduma nii palju kui võimalik rindele. Aidake meid nii palju kui võimalik. Lüüa okupant meie maalt välja.

Peaeesmärk on võita. Peaeesmärk on jõud, et Ukraina võidaks. Okupandi lüüasaamine, kohtuotsused mõrtsukatele. Tribunal kurjuseriigi üle. Igavene mälestus igaühele, kelle elu on Vene terror võtnud. Au kõigile, kes selle kurjuse vastu võitlevad. Au Ukrainale!“