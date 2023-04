OTSEBLOGI | Ukraina kaitseministri asetäitja: venelased on muutnud osa Bahmutist Aleppoks

„Vaenlane ei koonda sinna ainult oma regulaarvägesid, erasõjafirma Wagner, mis on Ukraina relvajõudude poolt juba suuresti hävitatud, on samuti sinna paigutatud. Vaenlane ei loobu oma eesmärgist, mis on Bahmuti vallutamine. Täna toimuvad seal rängad lahingud. Vaenlane kasutab seal tõsiselt suurtüki- ja lennuväge. Nad on muutnud osa linnast Aleppoks. Nad kasutavad täieliku hävitamise taktikat, pühkides minema hooneid ja positsioone,“ ütles Maljar.