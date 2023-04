Kaja Kallas: valimiskampaania ajal maksutõusudest rääkimine olnuks ebapopulaarne

Reformierakonna juhi sõnul lootsid nad valimisprogrammi koostades, et majandus pöördub kasvule ja makse pole vaja tõsta, aga Eesti riigi kulutused on suurenenud, eeskätt julgeoleku valdkonnas, kus eesmärgiks on kulude tase 3% sisemajanduse kogutoodangust.

„Tõenäoliselt meid järgmistel valimistel selle eest ka karistatakse, aga ma loodan, et vähemalt järeltulevad põlvkonnad saavad aru, miks me seda oleme teinud – sest me tahame, et Eesti iseseisvus säiliks,“ lisas ta usutluses ERRile, märkides, et „edaspidi peaks minema lihtsamaks, kui rasked ajad on selles võtmes üle elatud, et palgad tõusevad järele“.