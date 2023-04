Kas Jüri Ratast ootab Edgar Savisaare saatus? Keskerakond elab erakorralise kongressi ootuses

2016. aastast Keskerakonda tüürinud Ratas ütles 21. märtsil juhatuse koosolekul, et kuigi erakorraline kongress raskendab sisulise töö alustamist riigikogu fraktsioonis ja piirkondades, on see erakonna edasi liikumiseks vajalik. Teisalt on Ratas erakonnakaaslastele väljendanud arvamust, et kongressi korraldada ei ole praegu mõistlik. Ometi tegi ta märtsi lõpus – juhatuse enamuse soovil – ettepaneku lisada kongressi kokkukutsumise küsimus volikogu istungi päevakorda. Istung toimub sellel laupäeval.