VIDEOD | Hetki riigikogu istungilt: „Teie huultelt on väga raske lugeda, sest need ei liigu väga“

Kõik sai alguse Kingo küsimusest Kallasele. „Rääkisite teise valitsuse väidetavalt tekitatud kriisidest ja lubasite neid usinalt lahendama hakata, aga praktikas tekitasite kriise juurde,“ ütles ta ja lisas, et Kallas on rikkunud põhiseadust ja õigusriigi aluseid ning tegelenud rahva lõhestamisega. Tema küsimus Kallasele: kas kavatsete teha sama ka uue valitsuse ajal?

Kallas vastas, et tema pole põhjustanud ei koroonakriisi ega energiakriisi. „Panete mulle õlule päris selliseid huvitavaid väiteid. Mina pole nende kriiside süüdlane ja ma pole neid tekitanud, aga mida ma püüan teha, on neid kriise lahendada ja et Eesti tuleks nendest kriisidest välja võimalikult hästi,“ ütles ta.