VIDEO | Uus valitsusjuht jäi täna ametisse hääletamata. Kaja Kallas: see oli kiusamise meistriklass

Uue valitsusjuhi ametisse kinnitamise istung oli plaanitud kestma riigikogus kella üheni. Ent kuna küsimustevoor kujunes pikaks, tuli päevakorda pandud punkti arutamiseks istungit pikendada, kuid seda saanuks teha vaid siis, kui saalis istujate 2/3 häälteenamus oleks selle poolt olnud. Et koalitsioonil sellist ülekaalu parlamendis pole, sai opositsioon siin asjade käiku mõjutada ning protsessi pikendada.

„Väike selline kiusamise meistriklass – selles on nad head,“ märkis Kaja Kallas peale istungi lõppemist Delfile.

Ta märkis, et ei osanud sellist käitumist opositsioonisaadikutelt oodata.

„See oli madal. Kui see pakub neile rahuldust, siis loodan, et nad on õnnelikud,“ sõnas peaministrikandidaat. „Kas suures plaanis midagi muutub või ei muutu – lihtsalt valitsuskabineti aruteludeks jääb neljapäeval vähem aega.“