Nädalavahetusel tuli uus valitsuskoalitsioon välja teatega, et ees ootavad märkimisväärsed maksumuudatused. Igakuise palga puhul tähendab see seda, et valdav osa täiskohaga töötajaid võidab võrreldes senisega, ent võidu suurus varieerub märkimisväärselt.