VIDEO | EKRE pöördub taas riigikohtusse, nüüd tüliõunaks seik riigikogus. Martin Helme: rikuti seadust

Helme sõnas, et nad on juba oma advokaadiga rääkinud ja plaan on kaebus esitada. Seejärel on tema teada riigikohtul aega nädal, et seda menetleda. „Meie põhiiva on selles, et me ei saa riigikogu tööd teha voluntaristlikult. Nii, et reeglid, mis meil on paika pandud, need on kummist. Kui sobib, siis natuke rikume, kui ei sobi, ei riku. Reeglid peavad kehtima kogu aeg. Kui tänane koalitsioon tuleb kokku ja arvab, et esimesest päevast saati võib sisuliselt lihtsalt seadust rikkudes valitseda, siis tegelikult nii ei saa.“