VAATA: Kuidas panustab Rauno Märks Eesti loodusesse?

Vähe on tänapäeval inimesi, kes keskkonna pärast südant ei valutaks. Kuuleme kõikjalt, kui oluline on keskkonda säästa ja sellesse panustada. Kiire argielu kõrvalt võib see aga üsna keeruline olla. Õnneks teeb Alexela asja inimeste jaoks lihtsaks.