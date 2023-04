Lekkinud dokumendid: USA kahtleb Ukraina vastupealetungi suures edus

Märget „top secret“ kandvas karmis hinnangus veebruari algusest hoiatatakse märkimisväärse „jõu genereerimise ja säilitamise puudujääkide“ ning tõenäosuse eest, et Ukraina operatsioon annab tulemuseks ainult „tagasihoidlikke territoriaalseid võite“. See lahkneb selgelt USA presidendi Joe Bideni administratsiooni avalikest avaldustest Ukraina sõjaväe tugevuse kohta ning julgustab tõenäoliselt kriitikuid, kes tunnevad, et USA ja NATO peaksid tegema rohkem konflikti läbirääkimiste abil lahendamiseks, teatab Washington Post.