Itaalia tegeleb Vahemerel 1200 migrandi päästmisega

Ühe kalalaeva pardal on umbes 800 ja teise pardal umbes 400 inimest, vahendab BBC News.

Saksa organisatsioon Sea-Watch International teatas, et Malta andis kahele läheduses asuvale kaubalaevale korralduse migrandilaevale Malta vetes abi mitte anda. Kütust ja vett lubati siiski anda.

Alarm Phone teatas, et oli kontaktis inimestega, kes on nüüd Itaalia vetes Capo Passerost kagus asuval laeval. Pühapäevase seisuga laev triivib ja võtab pardale vett. Laeval olev naine ütles, et sellel ei ole kaptenit ja mitmed inimesed vajavad arstiabi.