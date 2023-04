Õhus on TEDx-ilik võbin: Treski inspiratsioonipäev viib Setomaa looduse rüppe

Kujuta ette suurepäraseid kõnelejaid, kes motiveerivad ning loovad väärtust, millest saab osa kogu maailm. Nüüd kujutle, et nad esinevad ühel maailma kõige põnevamal laval, mis asub Setomaal, väikeses Treski külas. Lavale astuvad inspireerivad inimesed, kes on aidanud kaasa Eesti käekäigule ning teinud meie väikeriigi kordades suuremaks. Treski muusika- ja inspiratsioonifestival üllatab 2024. aastal särava eelsündmusega.

8. augustil toimub Treski muusika- ja inspiratsioonifestivali eelüritusena inspiratsioonikonverents ja järelpidu. Kuulajateni jõuavad sütitavad lood inimestelt, kes on viinud Eesti maailmakaardile kultuuri-, äri- poliitika- ja spordivaldkonnas. Konverentsi saab kuulata kohapeal ning ülekande vahendusel. Õhus on TEDx-ilik võbin.

Festivali südameks on tuntud muusiku ja kultuurikorraldaja Jalmar Vabarna eestvedamisel valminud ainulaadne välilava. Külastajaid ootab ka programm küüni- ja metsalaval ning festivali ööklubi endises silohoidlas. Muusika ja inspiratsioon käivad Treskis käsikäes – meie eesmärk on tuua külastajateni see, mis loob ellu väärtust, mõjutab meid positiivselt ning suunab avastama ja arenema.