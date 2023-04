Valguse-heli-kunstikombo raputab Viljandi talveunest üles ja lööb linna särama

UNESCO loovlinnade võrgustikku kuuluv Viljandi näitab festivalil oma loovust uuest küljest ning tutvustab end kohana, mis on avatud värsketele ideedele ja innovatsioonile. Selle kinnituseks on kunsti ja tehnoloogiat ühendavad valgusinstallatsioonid, mida festivalil eksponeeritakse.

Mis on Viljandi Tuled?

Viljandi Tuled on platvorm, mis pakub koostööpinda erineva kunstisuunitlusega isikutele ja rühmitustele – toome niinimetatud alternatiivkultuuri rahvale lähemale. Püüame leida linnas ruumifragmente, mis meid kõnetavad, ja seejärel elustame need oma festivaliga. Usun, et see on linnaruumi avardav ja seeläbi ka arendav. Avatus, mängulisus, elamuslikkus. See ongi Viljandi Tuled.