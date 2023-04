FOTOD | President Karis teeb Kallasele ettepaneku uue valitsuse moodustamiseks

Karise sõnul on kuu aega kestnud võimuliidu moodustamise kõnelused näidanud kolme erakonna ühist tahet koos valitseda. „Seda on kinnitanud mulle ka kõik asjaosalised, kellega olen rääkinud. Neil kolmel erakonnal on parlamendis tugev enamus – 60 häält. Seega ei vaja ma kahte nädalat otsustamiseks. Pealegi arvan, et uus valitsus peab tööle asuma võimalikult kiiresti, sest palju on teha,“ sõnas ta.