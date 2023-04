VIDEO | Ratas: kui Lauri Hussar soovib, et ma teda aitaksin, siis kindlasti teen seda

„Arvestades seda olukorda, kus Keskerakonna fraktsioonil on 16 häält ja kui 27 riigikogu liiget mind toetas, siis seda on 11 häält rohkem,“ ütles Ratas.

Ratas lisas, et arvab, et koostöö uue riigikogu esimehe Lauri Hussariga (Eesti 200) hakkab sujuma hästi olenemata sellest, et Hussaril puudub varasem kogemus. „Kui ta soovib, siis ma kindlasti teda riigikogu esimehe ametis toetan ja meil on ka varasemalt olnud riigikogu esimehi, kes on tulnud esimest päeva riigikogusse ja siin tööd alustanud,“ ütles ta ning tõi näitena Toomas Savi ja Ene Ergma.

Kas Ratasel on Hussarile ka näpunäiteid või soovitusi, kuidas taltsutada riigikogu saali? „Jah, see on istungi juhataja üks roll, et saal peab olema alati töövõimeline ja töises meeleolus. Nagu ma ütlesin, kui ta soovib, siis ma kindlasti oma kogemust talle jagan, aga arvan, et rahulikku meelt Laurile ja sellist kindlat kätt. Usun, et ta saab hästi hakkama,“ sõnas ta.