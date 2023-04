VIDEO | Lauri Hussar oma otsusest jääda riigikokku: tahame, et erakonnal oleks ka riigikogus tugev esindus

Kuigi Kaja Kallas on varem öelnud, et ta eelistab, kui erakondade juhid on valitsuses, siis Hussar otsustas jääda riigikokku. Ta ütles, et selle üle arutati kaua. „Meie huvi on, et ka riigikogus oleks Eesti 200-l võimalikult tugev esindatus ja peame väga oluliseks seda, et riigikogu töö sujuks,“ põhjendas ta ja lisas, et erakonna ministrikandidaadid on väga kogenud inimesed, kes aitavad oma valdkondi edasi vedada.

Hussar ütles, et Kallas oli nõus sellega, et ta jääb riigikokku.

Paar tundi tagasi valiti riigikogu uut esimeest ning Hussar sai 59 häält, mis tähendab, et üks koalitsioonisaadik jättis tema poolt hääletamata. Tema sõnul püsivad koalitsioonid usaldusel ning ta ei pea vajalikuks üles leida inimene, kes tema poolt ei hääletanud. „Umbusaldamise asemel on minu taktika olnud alati usaldamine ja sellega võib palju rohkem saavutada,“ ütles ta ja lisas, et 59 riigikogu liikme toetus on suur usaldus. „Tänan kõiki liikmeid, kes mind usaldasid ja usun, et kui nüüd kinnitatakse ka riigikogu aseesimehed, siis riigikogu saab kindlasti endale väga töise ja tugeva juhatuse.“

Hussar rääkis, et riigikogu esimehe ametikoht on suure vastutusega töö ning kavatseb töötada igapäevaselt selle nimel, et seda vastutust õigustada. Samuti on ta rääkinud ka eelmiste esimeeste ja aseesimeestega. „Loomulikult räägime püsivalt sellest, millised võiksid olla need lahendused, kuidas parlamentaarset diskussiooni edendada ja parlamendi mainet tõsta, see on ka oluline aspekt, millega see riigikogu koosseis peab hakkama tegelema.“

Veidi enne kella 19 selgus, et riigikogu aseesimeesteks said Jüri Ratas ja Toomas Kivimägi. Ratas sai 27 häält ning Kivimägi 56 häält.