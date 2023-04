VIDEO | Hanno Pevkur osa ajateenistuse pikenemisest kuni kahele aastale: loomulikult peab selle kompenseerima

Nädalavahetusel allkirjastatud koalitsioonilepingust leiab punkti, mille kohaselt plaanib loodav valitsus muuta ajateenistuse pikkust vastavalt Kaitseväe juhataja nõuandele. „Teatud võimete arendustega seotud ajateenistus võib pikeneda kahele aastale,“ seisab dokumendis.

Kaitseminister Hanno Pevkur (Reformierakond) rääkis Delfile, et lähiaastail Eestisse saabuvatele uutele relvadele tuleb luua alaline valmisolek ehk inimesed, kes on iga hetk valmis neid käiku laskma.

„Jumal hoia, et neid ei peaks kasutama - aga kui tekib vajadus neid kasutada, siis et meil oleks olemas püsiv valmisolek. Nii nagu meil on scoutspataljon, kus on püsiv valmidus,“ rääkis Pevkur. „Seda on võimalik kahte pidi üles ehitada - tegevteenijate või ajateenijate pinnalt.“

Täpsemalt käib jutt muuhulgas lähiaastatel siia saabuvatest mitmikraketiheitjatest Himars ning varitsevast õhuründemoonast (loitering munition - ing k.). Pevkuri sõnul saabuvad uued sõjalised võimekust siia 2024. ja 2025. aastal.

Pevkur rõhutas, et ajateenistuse pikendamise plaaniga läheb aega - kasvõi juba seepärast, et see nõuab laiemat debatti ja seaduse muutmist, aga ka võimekuste Eestisse saabumist.

Ka sellised küsimused, kuidas kompenseeritakse ajateenijaile kahekordselt pikem teenistusperiood, on Pevkuri sõnul veel kaitseväe juhataja Martin Heremiga läbiarutamisel. Aga kompensatsioon kahtlemata tuleb.

„Eeldame seda, et see peaks olema vabatahtlikkuse alusel ja eeldame, et loomulikult pikendatud ajateenistus peab olema inimestele kompenseeritud,“ rääkis Pevkur.