USA-s Louisville'is hukkus tulistamises viis inimest, kuus ohvrit on viidud haiglasse

Vigastatud inimesed on viidud haiglasse, nende hulgas on ka üks politseinik. Inimestel on palutud eemale hoida kesklinna piirkonnast, kus tulistamine toimus. Sündmuskohalt on avaldatud ka video, kus on näha, kuidas raskelt relvastatud politseinikud piiravad piirkonnas asuvat ärikinnistut.