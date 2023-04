Peterson jääb vahi alla

Harju maakohus võttis märtsis kuni kaheks kuuks vahi alla Aivo Petersoni, keda kahtlustatakse Eesti vabariigi vastase suhte loomises. Petersoni kaitsja Mati Senkel vaidlustas vahistamise määruse ringkonnakohtus.

Asja arutati eelmisel nädalal Tallinna ringkonnakohtus kinniste uste taga.

Täna jättis Tallinna ringkonnakohus Senkeli kaebuse rahuldamata ja Harju maakohtu 11. märtsi määruse muutmata.

Senkel ütles eelmisel nädalal pärast pea tund aega kestnud istungit, et Petersoni kahtlustus ei ole tema hinnangul üldsegi põhjendatud. „Idee on see, et tegemist on rahuliikumisega ja tema eesmärk ei ole mitte Eesti ja Venemaa suhete halvendamine, vaid parandamine,“ ütles ta.

Koos liikumise KOOS juhi Aivo Petersoniga vahistati ka endise Öise Vahtkonna liikmed Andrei Andronovi ja Dmitri Rootsi.

Kohus nõustus riigiprokuratuuri taotlusega, et kuriteokahtlus on põhjendatud. Kohtu hinnangul võivad mehed vabaduses viibides asuda kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduma ja on ka oht, et nad võivad kuritegude toimepanemist jätkata.

Päev enne vahistamist teatas kaitsepolitsei, et pidas kinni liikumise KOOS juhi Aivo Petersoni, keda kahtlustatakse Eesti vabariigi vastase suhte loomises. Lisaks Petersonile pidas kaitsepolitsei kinni veel kaks meest – ühe Eesti kodaniku ja ühe Eesti elamisloaga Venemaa kodaniku.

2023. aasta riigikogu valimistel kandideeris Aivo Peterson Vasakpartei nimekirjas ning kogus Ida-Virumaal üllatuslikult suure hulga hääli – 3968. Sellega kindlustas ta erakonnale järgmiseks neljaks aastaks riigieelarvest makstava toetuse.

Valimiste eel külastas Peterson Venemaa okupeeritud alasid ja teenis sellega Eestis tugeva pahameele. Intervjuus Eesti Ekspressile ütles Peterson, et peab end patrioodiks ja rahu eest kõnelejaks, rahvadiplomaadiks. Just see olevat põhjus, miks ta okupeeritud aladelt videoid postitab. Ta möönis, et „ilmselt“ toimus reis Vene eriteenistuse heakskiidul.

Eesti vabariigi vastase suhte loomises ja pidamises süüdi mõistetud isikuid võib oodata reaalne vangistus. Karistusseadustiku paragrahvi 235´1 lõige 1 lubab määrata kuni kuue aasta pikkuse vangistuse.