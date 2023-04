FOTOD | Politsei ajas keset ööd Harjumaal taga purjus juhti, kes põrutas autoga vastu posti ja põgenes

Avariimenetlusgrupi uurija Aire Askileiskiri rääkis Delfile, et politsei sai kell 00.24 teate, et Jüri-Aruküla maanteel Vaskjala külas on sõiduauto Mazda sõitnud teelt välja, kahjustades ka tänavavalgustusposti ja liiklusmärki.