Õigusteadlane Jüri Raidla: maksuküsimusi ei saa rahvahääletusele panna, aga rahvas peab nendest teadma

Raidla ütles, et pigem on selliste küsimuste läbi arutamine rahvaga põhiseadusega kooskõlas ja selle mõte.„Rahvahääletuse lubamatuse ja rahva arutelu lubatavuse vahel puudub igasugune seos. Kui täpsemaks minna, siis põhiseadus ei keela maksuküsimusi arutada rahvaga, ükskõik kas pärast valimisi või enne,“ sõnas ta ja lisas, et kuigi maksuküsimusi ei saa rahvahääletusele panna, siis see ei tähenda, et neid ei võiks ega peaks avalikkusega arutama.