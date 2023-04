Lukašenka: Venemaa peab kaitsma Valgevenet nagu oma territooriumi

„Üldiselt kõlas see läbirääkimistel nii, et agressiooni korral Valgevene vastu kaitseb Vene Föderatsioon Valgevenet nagu oma territooriumi. Meile on vaja selliseid julgeolekugarantiisid,“ lausus Lukašenka BelTA vahendusel.

„Kunagi pärast 1994. aastat, kuulsat Budapesti memorandumit, kus kõik lääneriigid ja Venemaa tõotasid anda Kasahstanile, Ukrainale ja Valgevenele täieliku julgeoleku. Loomulikult te teate, et lääneriigid lasid kõik need lepingud, kokkulepped ja avaldused põhja ning mingit julgeolekut ei ole. Muu hulgas peeti silmas ka majanduslikku julgeolekut. No mis majanduslik julgeolek, kui nad kehtestavad meie ja Venemaa vastu sanktsioone?!“ küsis Lukašenka, lisades, et tõstatas selle küsimuse ka kohtumisel Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.