Unistuste uusarendus, mis pakub nii metsavaikust, linnalähedust kui ka enneolematut innovatsiooni

Uusarenduse asukoht jääb kolme maastikukaitseala keskele. See tähendab, et ümberringi on vaid puhas õhk ja metsavaikus. Kui soovid, jaluta koos perega Tädu matkarajal või võta kodumetsas aega iseendale, saatjaks linnulaul ja puudekohin.

Mitmes etapis luuakse 254 uut kodu, nendest 96 eramaja, 150 ridaelamuboksi ning 8 paarismaja. Koduostjad saavad valida kuue erineva kodutüübi vahel. Viimsi Village’i uusarenduses saab olema nii ühe- kui ka kahekordseid eramuid ja ridamaju ning hilisemates etappides ka paarismaju. Arhitektid loovad kõik uued kodud nii, et need moodustavad ümbruskonnaga ühtse ja kauni terviku.

Kõik käe-jala juures

Viimsi Village kujuneb ideaalseks elukeskkonnaks kogu perele. Esimese etapi majad valmivad juba selle aasta lõpuks ning näidismajaga on võimalik tutvuda selle aasta suvel. Samal ajal valmib ka 1,5-hektarine ühistegevuste ala, kuhu muuhulgas rajatakse laste mänguväljak, külaturg ning spordirajatised. Viimsi Village’i ärihoones avavad uksed ka toidupood ja apteek. Samuti ehitatakse koostöös vallaga lasteaed. Lisaks arendatakse välja kõik vajalikud kommunikatsioonid, uued teed, tänavavalgustus ning mitmed bussipeatused.

Helge ja tänapäevane sisekujundus

Kui väliselt on majad sarnased, siis seest just sellised, nagu teie perele meeldib. Hinnatud sisekujundaja Johanna Merila on sinu jaoks valmis pannud kolm erinevat sisekujunduspaketti. Nende ühine nimetaja on soojades toonides tervik, mis moodustab kauni kooskõla moodsa elustiili ja looduslähedusega.

Ruumides valitseb rahulik ja ajatu elegants, mis mõjub oma pretensioonituses ülimalt luksuslikult. Minimalistlik mööbel on harmooniline ja stiilne, valitud esemed täiendavad kvaliteetset ja kaunist tervikut. Ruumide esteetiline pool on hästi tasakaalus praktilisuse ja mugavusega.

Esimene off-grid-võimekusega küla Eestis