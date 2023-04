Miks tulla õppima Eesti suurimasse ja edumeelseimasse kutsekooli?

VOCO on suurima välispartnerite arvuga kutsekool. Sul on võimalus sooritada praktika ligi 20 Euroopa riigis ja saada nõutud meistriks kogu maailmas. Lükkame peagi käima ka õpilasvahetusprogrammi India partnerkooliga, mida pole kunagi varem juhtunud.

Meil on igakuine õppetoetus heade tulemuste eest. Koolis tegutsevad tegevmentorid, kes suunavad sind vastavalt sinu võimetele ja huvidele. Me hoolime sinu arengust ja toetame seda igati. VOCO-s asub Eesti kutsekoolide suurim tugikeskus, seega ei jää sa kunagi oma murega üksi.

Siin õppimine on seiklusrada, mille kujundad sa ise. Saad osaleda huviringides, teha bändi ning osaleda nii õpilasesinduses kui ka -projektides. Kaasaegses spordibaasis toimuvad korv-, võrk-, jalgpalli-, jooga- ja aeroobikatreeningud. Eelnevale lisaks on võimalik mängida lauatennist, treenida tasuta jõusaalis ning osaleda lasketreeningutel.

Keda ootame õppima?

VOCO-sse ootame õppima nii noori kui ka vanu – kõiki, kes usuvad, et midagi päriselt osata on uhkuseasi. Me tahame tuua kutseõppesse just selliseid motiveeritud ja võimekaid tulevasi meistreid nagu oled SINA! Siin on sul vabadus avastada, eksida, valida ja areneda. VOCO-s õpid end vabaks!