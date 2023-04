TalTech tutvustab nädala jooksul magistriõppe võimalusi

Tule muuda maailma!

TalTech on ainus ülikool Eestis, kus saab õppida tehnikateadusi ja kus koolitatakse insenere igal kõrghariduse tasemel. Tehnikaülikooli õppekavad on koostatud eesmärgiga valmistada ette oma eriala tipptegijaid, kes oskavad lahendada keerulisi probleeme, luues uusi ühiskonda ja elupaiku paremaks muutvaid lahendusi. Õppekavadel õpitakse läbi praktika, milles on abiks tihe koostöö ettevõtetega. Nii mõnigi TalTechi tudeng alustab professionaalset karjääri juba õpingute ajal, mis võimaldab õpitut veelgi enam rakendada ja kinnistada. Siin saadud haridusega suudad päriselt mõjutada maailma.​