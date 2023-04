OTSEPILT ja -BLOGI | Riigikogu juhatuse valimiste kadalipp: Helme vaidlustas Hussari kandidatuuri

Isamaa valib Ratase ja Helme vahel

EKRE juht Martin Helme sõnul ütles Isamaa juht Helir-Valdor Seeder talle veel täna, et erakonna otsus pole kindel. „Poliitilised kalkulatsioonid on need, mis tegelikult suunavad neid otsuseid, me saame aru, mis need on - ma ei pruugi neid heaks kiita, aga on nagu on,“ nentis Helme. Helme tõdes, et Keskerakonna fraktsioon hääletab ilmselt ükshäälselt Jüri Ratase poolt.