OTSEPILT ja -BLOGI | Isamaa plaanib Martin Helme asemel toetada Jüri Ratase kandidatuuri

Isamaa valib Ratase ja Helme vahel

EKRE juht Martin Helme tõdes, et Keskerakonna fraktsioon hääletab ilmselt ükshäälselt Jüri Ratase poolt. „Poliitilised kalkulatsioonid on need, mis tegelikult suunavad neid otsuseid, me saame aru, mis need on - ma ei pruugi neid heaks kiita, aga on nagu on,“ nentis Helme.