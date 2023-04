OTSEBLOGI | Ukraina maaväe ülem: venelased on Bahmuti all üle läinud „Süüria“ põletatud maa taktikale

„Vaenlane on üle läinud niinimetatud „Süüria“ põletatud maa taktikale. Hävitab hooneid ja positsioone lennuväelöökide ja suurtükitulega,“ ütles Sõrskõi.

Sõrskõi märkis, et Ukraina sõjaväelaste võimsa kaitse tõttu olid venelased sunnitud oma ründegrupi koosseisu välja vahetama.

„Meie vaprad sõdurid kurnasid oma tegevusega wagnerlased välja, mistõttu on vaenlane nüüd sunnitud kaasama lahingutesse Bahmuti eest eriväelased ja dessant-ründeüksused. Lahingutel on karm iseloom mõlemalt poolelt. Bahmuti kaitse jätkub. Olukord on keeruline, aga kontrolli all,“ lisas Sõrskõi.