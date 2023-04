OTSEBLOGI | Ukraina ida väegrupeeringu esindaja: Bahmuti varustamine jätkub purustatud sillast hoolimata

„Praegu teevad meie insenerid ja varustajad kõik. Ja erinevad juhtumid, sealhulgas katsed võtta maanteed tule- või vahetu kontrolli alla, on näidanud, et me oleme leidnud viisi, kuidas olukorrast välja tulla, ning tagame laskemoona, toidu ja kõige vajaliku saadetised Bahmutisse ja toome ära ka meie haavatud,“ ütles Tšerevatõi.

Vaatamata sellele, et teed on Ukraina vägede kontrolli all, annavad Vene okupandid neile tuld ja need on kahjustatud.