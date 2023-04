Kaitse hoonet ilmastikuolude eest

Sadeveelekete remontimine vedelplastiga

Kui katuse, rõdu või terrassi konstruktsiooni on vesi sisse saanud, siis tuleb sellega viivitamatult tegeleda. Esmapilgul ei pruugi vedelplasti kasutamine tunduda just kõige taskukohasem – tegemist on premium-klassi tootega, mille hind on vastav. Siin tasukski aga mõelda pikemale perspektiivile. Kui sadeveelekkest tekivad juba siseviimistluskahjud või peab seda mitu korda remontima, näib Katuse Profid OÜ teenus äärmiselt taskukohane.

Materjal kannatab kraade -30 kuni +90 ning on kulumiskindel. Lisaks talub see ka kodukeemiat ja soola, mistõttu kaetakse sellega tihti just kõige käidavamad kohad.

Milles vedelplasti innovaatilisus siis täpsemalt seisneb? „Vedelplast on põhjamaakliima välitingimustesse mõeldud materjal, mis saavutab aluspinnaga 100% nakke. Paigaldamisel jäävad ära igasugused liitekohad ning materjal võtab täielikult aluspinna kuju, mis teeb lekked peaaegu olematuks,“ selgitab Hillar Peets. Iga lahendus on erinev ning materjali saab kasutada väga erinevates kohtades – käiguteed, trepid, terrassid, rõdud, katused, basseinid, erinevad liited, tuulikud jne. Materjal kannatab kraade -30 kuni +90 ning on kulumiskindel. Lisaks talub see ka kodukeemiat ja soola, mistõttu kaetakse sellega tihti just kõige käidavamad kohad. Treppide puhul tuleb mängu ka libisemiskindlus – lagunev trepp tuleb Hillari sõnul tihtipeale hoopis uuesti üles ehitada ning alles seejärel vedelplastiga katta.

Garantiiga tööd

Miks just trepid, rõdud ja terrassid tihtipeale nii kehvas seisus on? „See on väike osa majast, tihti proovitakse selle ehitamisel odavamalt läbi saada ja asjad jäetakse tähelepanuta,“ ütleb Hillar. Kui ajapikku hakkab näiteks maja ja rõdu ühendav liide lekkima, satubki vesi konstruktsiooni ning sellel võivad olla juba palju raskemad ja kulukamad tagajärjed. Kui lugejal tekib nüüd silme ette väga vana tondiloss, millel rõdu vaevu veel küljes püsib, siis tegelikult ei pruugi „vana maja“ üldse nii vana olla.

