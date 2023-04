Uue valitsuse kannapööre. Hiljuti kehtima hakanud suurperetoetusi kärbitakse 200 euro võrra

Käesolevast aastast kerkisid märkimisväärselt lasterikaste perede toetused. Nüüd aga plaanib Reformierakonna, Eesti 200 ja sotside valitsuskoalitsioon plaani osaliselt tagasi pöörata. Tulevane rahandusminister Mart Võrklaev ütleb otse, et praeguseks on selgeks saanud, et sellisel kujul toetuste maksmine käib riigile üle jõu ning pärsib teiste laste ning perede jaoks oluliste teenuste arendamist.