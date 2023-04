Soome elektroonikapoes muutus munajaht kaoseks. Õnnetu kunde: see oli kui õudusunenägu

Iltalehti kirjutab, et laupäeval ja täna said kliendid mainitud kaupluses otsida omapäraseid üllatusmune, mille leidmisel võis saada väärt kaupa. Näiteks olid auhindadeks pitsaahi, robottolmuimeja ning mängukonsool Playstation 5. Üritus kandis nime „Soome suurim munajaht“.

Üks lugeja aga kirjeldas mainitud väljaandele, et kokkuvõttes oli tänane poeelamus hoopis õudusunenägu. Ta rääkis, et kaupluse avamise järel tormasid inimesed sisse, unustati kombed ja oli rohkelt trügimist. Mitmed inimesed kukkusid selle käigus põrandale pikali.

Ta viitas, et üks väike laps sai viga ja puhkes nutma. Pisarates oli ka tema ema. Teine lugeja märkis, et tegu oli suure kaosega ja seda eelkõige just avamise ajal.