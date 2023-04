Euroopa Komisjon tunneb Hiina ähvardava käitumise pärast muret

Taiwani valitsus teatas laupäeval, et märkas Hiina ja Taiwani vahelist keskpiiri ületamas kümneid Hiina sõjalennukeid. Taiwani kaitseministeerium mõistis sissetungi hukka kui „irratsionaalsed tegevuse“ ja lubas „kaitsta riigi julgeolekut vankumatu võitlusvalmidusega“, vahendab Reuters.

„Mistahes eskaleerumisest, õnnetusest või jõu kasutamisest tulenev ebastabiilsus väinas mõjutaks tohutult majandust ja julgeolekut nii selles piirkonnas kui ka kogu maailmas. Oluline on olla vaoshoitud,“ lisati.

Peking kuulutas õppused välja veidi pärast seda, kui võõrustas Euroopa Komisjoni presidenti Ursula von der Leyenit ja Prantsuse president Emmanuel Macroni. Need korraldati vastuseks Taiwani president Tsai Ing-Weni visiidile USA-sse, mida Peking näeb provokatsioonina.

„See on tõsine hoiatus Taiwani iseseisvuse separatistlike jõudude ja väliste jõudude kokkumängule ja provokatsioonile ning see on vajalik riikliku suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitsmiseks,“ teatas Hiina Rahvavabastusarmee idaosa väejuhatus oma avalduses.