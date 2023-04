Vajaduspõhine õppetoetus tõuseb järgmisest aastast. Kristina Kallas: see oli väga suur pingutus

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse aseesimees Hanna Britt Soots ütles Delfile, et toetuste tõstmine on samm õiges suunas ning tal on hea meel, et see koalitsioonileppesse jõudis. „Küll aga jätab praegune koalitsioonileppe punkt veel lahtiseks, kellele see toetus mõeldud on. Hetkel loetakse kuni 24-aastane üliõpilane enda vanematega ühte leibkonda ja seetõttu ta ei pruugi vanemate sissetuleku tõttu toetusele kvalifitseeruda. Tegelikkuses üliõpilane tihti ei ela vanematega isegi samas linnas ja seega tema ühte leibkonda määramine ei ole mõistlik,“ sõnas ta. Soots lisas, et vajaduspõhise õppetoetuse suurus peaks olema seotud näiteks alampalgaga, sest siis ei oleks viie aasta pärast sama olukorda mis praegu, et toetussummad ei käi kaasas tõusva elukallidusega.

Ta ütles, et praegune süsteem on ajale jalgu jäänud ja see teeb kõrghariduse omandamise üliõpilasele raskesti kättesaadavaks. „Eesti riigi üks väärtustest on tark rahvas – selle alla käib kvaliteetne ja ligipääsetav kõrgharidus. Näiteks me ei saa rääkida õpetajate ja arstide toetamisest ilma, et me räägiks õpetajaks õppijate ning arstitudengite toetamisest. Kuigi riigieelarvega on probleeme, ei tohi kõrghariduse rahastus ja üliõpilaste toetused olla see koht, kus me kitsendusi teeme,“ lisas ta.

Kas nüüd on tudengitele toetuste näol loodud inimväärsed tingimused? Sootsi sõnul ei ole, sest puuduvad kindlad tähtajad. Temaga nõustus ka Eesti Üliõpilaskondade Liidu asejuht Kristin Pintson. „Leppes pole ajaraami, ega täpsemaid tingimusi. Töö nende osas koos uue haridus- ja teadusministriga alles algab. Teemade leppesse saamine on üks oluline verstapost,“ sõnas ta.