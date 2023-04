Loovutatud elund on kingitud elu

Eestis siiratakse neeru, maksa, kopsu ja pankreast ning kudedest silma sarvkesti, veresooni, luukude ja nahka. Südamesiirdamiste omapäraks on asjaolu, et kõik siirdamised tehakse Helsingi Ülikooli haiglas koostöös Soome arstidega. Esimene süda siirdati 2015. aastal ning 2022. aasta lõpuks oli toimunud 15 siirdamist.

Elundi saamise tõenäosus on väga individuaalne ning konkreetse doonororgani ja retsipiendi kokku sobitamine on peen rätsepatöö. Ühiskonnana saame sellesse panustada palju ja seetõttu on oluline rääkida organdoonorlusest ning ületada teemaga seonduvaid hirme ja tabusid. Kokkuvõttes on elundisiirdamine pikk ja keerukas protsess, millesse on haaratud hulk inimesi ning millele eelneb sageli aastaid kestev haigusperiood, mille vältel on patsiendiga juba põhjalikult tegeletud.