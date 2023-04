FOTO | Johanna-Maria Lehtme kohtus Ukrainas sealse sõjaväeluure juhiga

Facebooki postitatud fotol on ta koos Ukraina sõjaväeluure juhi Kõrõlo Budanoviga. „Teemade teravik on suunatud tulevikku, kuidas Eesti ühiskond, riik ja vabatahtlikud saaksid veel enam Ukraina toetamisele ning tulevasele ülesehitusele kaasa aidata. Aidates kaitsta Ukraina vabadust, kaitseme ka oma riiki,“ märkis Lehtme.

„MTÜ Slava Ukraini revisjoni osas loodan väga, et see tehakse kiirelt ja empaatiavõimega ka meie Ukraina partnerite suhtes. Slava Ukraini ja meie partnerid ei vääri seda infotormi, mis siin korraldati ja mitte keegi ei peaks seda kord veel üle elama,“ lisas ta.

Märtsi alguses teatas MTÜ Slava Ukraini, et tellib finantsauditi ja revisjoni, et jõuda selgusele kahe Ukraina koostööpartneri usaldusväärsuses.

Tänaseks on MTÜ läbirääkimised kolme revisjoni pakkujaga ära pidanud ning valinud ühe, kellega täpsustatakse lepingu detaile, kuid lepingut pole seni allkirjastatud, kajastas Delfi käesoleval nädalal. See tähendab, et ka revisjoni ei ole läbi viidud.